La Roma va sotto, si rialza, subisce e Bartoli fa il 3-2

Corriere dello Sport (F. Schito) – Con la neopromossa Napoli, la Roma femminile ritrova la vittoria in campionato. Le giallorosse si lasciano prima beffare dal vantaggio partenopeo firmato Popadinova, abile a impattare di testa su calcio d’angolo.

A riportare in equilibrio il risultato ci ha pensato la solita Annamaria Serturini con un destro a giro dal limite dell’area. Una punizione di Giugliano poco dopo la mezz’ora si trasforma in un penalty per una respinta di mano di Errico e Andressa non sbaglia.

Sempre dal dischetto, per un fallo di Erzen, arrivare il secondo gol del Napoli con Huchet, ma è capitan Bartoli a chiudere i giochi infilando in rete il cross di Thomas.