La Roma tra le migliori in Serie A per media spettatori: la classifica

Non ha importanza dove si è nati, quando come e dove si sono avuti i primi approcci con il calcio, per diventare un appassionato, un tifoso. Il tifo è una malattia giovanile che dura tutta la vita, diceva Pier Paolo Pasolini, tifosissimo del Bologna. Le sue parole non potevano esprimere in modo migliore il legame del tifoso ai colori sociali della sua squadra. Nord, Sud, Serie A, Serie B. Non importa. I supporter ci sono sempre come dimostra anche la classifica di transfermakt. Per quanto riguarda il nostro campionato, la media spettatori della stagione 2021/22 vede in vetta i tifosi dell’Inter (37.333) e a seguire la Roma con 36.921. Juventus e Lazio con 19.078 e 21.962 occupano quinta e quarta posizione.