La Roma si stringe attorno ad Alisson: “Forza, tutta la Roma è con te”

Grave lutto per Alisson. Il portiere del Liverpool, ex Roma, ha perso il padre, il 57enne Jose’ Agostinho Becker, trovato morto in una diga a Lavras do Sul, una città a 320 km da Porto Alegre. Secondo quanto riportato da Uol Esporte, la polizia locale ha riferito che l’uomo è caduto in acqua ed è annegato nella diga che si trova all’interno del ranch della famiglia.

Anche la Roma ha voluto mandare il suo affetto ad Allison per la perdita di suo padre. “Forza, tutta la Roma è con te”. Poi un secondo messaggio: “Le nostre più sentite condoglianze, Alisson. I pensieri di tutti nel club anche di tutti i fan, sono per te e la tua famiglia in questo momento più triste“.

Our deepest condolences, @AlissonBecker.

The thoughts of everyone at the club, and all the fans too, are with you and your family at this saddest of times.

— AS Roma English (@ASRomaEN) February 25, 2021