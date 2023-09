Il Tempo (L. Pes) – La vittoria all’esordio stagionale in Europa League conquistata sull’ostico campo dello Sheriff Tiraspol ac-compagna la Roma col sorriso all’impegno di campionato contro il Torino. Ma per Mourinho ci sono ancora problemi da risolvere, soprattutto in tema infortuni. Il pomeriggio della Transnistria ha portato a otto gli infortuni, tutti di natura muscolare, che hanno afflitto i calciatori della Roma.

A fermarsi nuovamente è stato Renato Sanches, che dopo aver smaltito la lesione muscolare di fine agosto e aver festeggiato con il gol all’Empoli l’esordio da titolare in maglia giallorossa, torna ai box.

Come detto, anche se recidivo, Sanches non è stato l’unico a fermarsi in questo primo mese di gare. Insieme a lui, infatti, in infermeria sono finiti Dybala, Aouar, Zalewski, Mancini, Pellegrini e Smalling. E proprio questi ultimi due rappresentano le incognite in vista della sfida in casa dei granata.

Più chiara la situazione del capitano, che oggi svolgerà la rifinitura con il gruppo e farà parte dei convocati per il posticipo della quinta giornata. Ma Mourinho sa bene che non potrà contare su di lui per immaginare la formazione titolare. Maggiori i dubbi legati alle condizioni di Smalling, con l’inglese che proverà comunque ad essere con la squadra per consentire al tecnico di avere un difensore centrale di ruolo in panchina, ma le ultime riserve saranno sciolte oggi.