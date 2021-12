La Roma si butta via

Il Tempo (A. Austini) – Come buttare via un’occasione d’oro. La Roma non riesce a dar seguito all’impresa di Bergamo e fallisce la possibilità di accorciare ulteriormente la distanza dall’Atalanta quarta. All’Olimpico il 2021 giallorosso si chiude con tanta amarezza e un pareggio – solo il secondo in tutto il girone d’andata – contro la modesta ma ordinata Sampdoria.

Il risultato fa ancora più male considerato che Shomurodov è riuscito a sbloccare al 72’ una gara che si era fatta complicata. Ma otto minuti dopo una dormita imperdonabile su un corner doriano porta al gol di Gabbiadini, tenuto in gioco proprio da Shomurodov. La Sampdoria, irritante nel suo atteggiamento ostruzionistico tenuto per tutto il match, non ha però rubato nulla. È la Roma ad aver fatto davvero troppo poco, probabilmente per l’incapacità di dimostrarsi all’altezza della nuova aspettativa da Champions creata dal blitz di Bergamo.

E invece i giallorossi passano il Natale al sesto posto, a pari merito con la Fiorentina, appena un punto sopra la Lazio e con la prospettiva di iniziare il girone di ritorno col doppio scontro diretto a San Siro col Milan e in casa con la Juventus.