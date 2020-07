La Roma si allena a Vinovo in vista della sfida contro la Juventus – VIDEO

Dopo aver vinto in rimonta per 3-2 nella trasferta contro il Torino, la Roma è rimasta nel capoluogo piemontese in vista della sfida contro la Juventus, l’ultima di campionato, in programma sabato 1 agosto alle ore 20:45. I giallorossi oggi si sono allenati a Vinovo, nel centro sportivo dei bianconeri. La Roma, già matematicamente qualificata in Europa League senza passare per i preliminari, grazie al quinto posto assicurato con i 3 punti ottenuti contro il Torino, affronterà la Juventus già campione d’Italia, ma reduce da una sconfitta per 2-0 in casa del Cagliari. Il club giallorosso, tramite il profilo Twitter, ha condiviso un frammento di video dell’allenamento odierno.