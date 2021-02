La Roma rivede il podio

Il Tempo (F.Biafora) – Il passo falso della Juventus nello scontro diretto con il Napoli dà alla Roma la possibilità di effettuare un controsorpasso alla squadra di Pirlo. I giallorossi per il match con l’Udinese saranno guidati in attacco da Borja Mayoral, che ancora una volta si prenderà la maglia da titolare a discapito di Dzeko. Il bosniaco si siederà inizialmente in panchina nonostante un grande impegno negli allenamenti settimanali, nei quali non è riuscito a ribaltare le gerarchie di Fonseca.

Il campo sarà il giudice e Fonseca è ben consapevole del rischio della sua scelta, di cui però è pienamente convinto. “L’Udinese è la quinta difesa del campionato. Lo scenario più difficile nel calcio è affrontare una squadra che difende insieme, vicino alla porta, e cercare uno spazio dove non c’è. In settimana abbiamo lavorato su questo frangente e credo che la squadra farà meglio” ha dichiarato il portoghese. La Roma si concentra sull’Udinese e non sull’imminente doppio confronto europeo con lo Sporting Braga, i tre punti oggi sono obbligatori per mantenere intatto lo score contro le squadre della parte destra della classifica.