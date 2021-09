La Roma ricorda l’11 settembre: “L’impatto su di noi rimane più profondo che mai”

Dal 2001 l’11 settembre è diventata una data iconica della nostra vita. L’attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono ha segnato in maniera indelebile ogni nostro ricordo. La Roma, tramite il proprio profilo Twitter, ricorda quel maledetto giorno con un post. Le parole:

“Sono passati vent’anni, ma l’impatto su tutti noi rimane più profondo che mai. Nell’anniversario dell’11 settembre, pensiamo a tutti coloro che hanno perso la vita quel giorno – e a tutte le famiglie e gli amici che da allora hanno fatto i conti con la perdita dei propri cari“.

Twenty years have passed, but the impact on us all remains as profound as ever.

On the anniversary of 9/11, we think of all those who lost their lives that day – and all the families and friends who have been coming to terms with the loss of loved ones ever since.

— AS Roma English (@ASRomaEN) September 11, 2021