La Roma reagisce, il Parma s’infuria

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma torna a vincere all’Olimpico e lo fa per 2-1 contro il Parma. Una vittoria fondamentale che tiene a due punti di distanza il Milan vittorioso pochi giorni fa contro la Juve. Una vittoria che da morale e fiducia a una squadra in crisi anche se alcuni errori restano e sono evidenti. Dzeko ha combinato poco e allora ci ha pensato Mkhitaryan con un gol, l’ottavo in stagione, e un assist, il quinto. Il secondo gol porta la firma di Veretout, altra pedina fondamentale per i piani di Fonseca.