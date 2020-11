La Roma prova a chiudere i conti

Il Messaggero (S.Carina) – La notte di Cluj non ammette distrazioni. Vincere questa sera per la Roma equivarrebbe ad ipotecare con largo anticipo il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League. Nel caso in cui il CSKA non vincesse contro lo Young Boys almeno il secondo posto sarebbe assicurato. Fonseca non fa calcoli e vuole vincere anche questa: “E’ una partita importante per noi, dobbiamo ottenere i 3 punti. Non possiamo pensare alla partita dell’andata. Dobbiamo capire che è una gara difficile. Il Cluj è pericoloso“. I rumeni sono in caduta libera ed hanno perso due delle ultime tre gare. La Roma non è al meglio per via delle assenze difensive ad eccezione di Jesus. Sono stati convocati 4 ragazzi della Primavera con Pellegrini e Dzeko che dovranno mettere nelle gambe minuti per il Napoli. Il centrocampista dovrebbe giocare 45-60 minuti prima di lasciare il campo. Per il centravanti ci sarà la staffetta con Mayoral. Nella rifinitura di ieri Fonseca ha provato di più la difesa a tre con Karsdorp sulla linea di Cristante e Jesus. Prevista una leggere modifica in mediana senza l’utilizzo del trequartista, quindi un più solido 3-5-2 con Diawara dal primo minuto e il tandem offensivo Perez-Mayoral. Intanto il Covid ha dato tregua a Fazio e Santon. Il primo sarà aggregato per il Napoli, il secondo punta al Sassuolo.