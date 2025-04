Il Corriere dello Sport (R. Maida) – Ranieri pensa alla Roma per sabato, la partita più comoda tra le ultime sei. Alcuni titolari sembrano stanchi, come Angeliño, poco incisivo nelle ultime tre partite dopo tre mesi eccellenti. Si scalda Salah-Eddine, pagato 10 milioni a gennaio e schierato titolare solo due volte. Ndicka fatica ma non ha un sostituto valido. A riposare potrebbe essere Mancini, con Hummels al suo posto.

Dopo l’eliminazione dall’Europa League, Ranieri aveva promesso un blocco più ristretto di giocatori, ma ha perso Dybala, fondamentale negli ultimi due mesi. Mati Soulé, decisivo all’esordio in un derby romano, farà la nona partita consecutiva da titolare contro il Verona, a cui ha segnato di tacco all’andata. I compagni d’attacco potrebbero essere diversi: Shomurodov è più in forma di Dovbyk e può soffiargli il posto o affiancarlo in attacco. Anche Baldanzi reclama attenzione, può essere preferito a Pellegrini, poco incisivo contro la Lazio.

In centrocampo, Paredes, diffidato, potrebbe cedere il posto a Cristante. Koné, uscito dal periodo buio, dovrebbe essere confermato. Pisilli, che nelle ultime otto giornate ha giocato solo 21 minuti, resta fuori: Ranieri lo ha visto poco carico nella fase più delicata della rincorsa.

La Roma si gioca tutto in questo finale di stagione. Tanti calciatori, vecchi e nuovi, devono dimostrare di meritare un posto nella squadra che verrà. Il danese Nelsson, in prestito dal Galatasaray, si è infortunato al piede e non giocherà contro il Verona. Ranieri lo ha schierato titolare solo a Empoli, quando la testa era già a Bilbao. Oggi allenamento aperto al pubblico al Tre Fontane: 3.000 tifosi a incitare la squadra. Un regalo di Pasqua per i tifosi, come ha detto Ranieri. Dopo gli scontri del derby, serve un pomeriggio di spensieratezza. La conferenza stampa dell’allenatore è stata spostata a domani.