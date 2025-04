Il Corriere della Sera (M. Perrone) – La Roma è in serie positiva da 16 partite. Non ci era riuscita neanche nei 3 campionati in cui ha vinto lo scudetto. Nella storia giallorossa ci sono state appena 5 strisce positive più lunghe in un solo campionato: 17 partite nel 2015-16 con Spalletti e 17 nel 2013-14 con Garcia. E se riuscisse a restare imbattuto nelle 6 giornate conclusive salirebbe sul podio a quota 22 insieme a una striscia di Liedholm nel 1980-81. Ma il record resterà comunque a lui: proprio Ranieri eguagliò nel 2009-10, con 24 partite utili, il primato stabilito da Capello nel 2001-02