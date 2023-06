Tempo (L. Pes) – Le ufficialità di Volpato e Missori al Sassuolo, arrivate nel tardo pomeriggio di ieri, chiudono il mercato del mese di giugno della Roma. O forse no. Diverse uscite e due innesti a parametro zero di qualità sono il bilancio di un mese fatto di grande lavoro per il generai manager giallorosso Tiago Pinto, e che potrebbe non essere ancora finito.

Oggi infatti, alla fatidica data della scadenza per realizzare le plusvalenze concordate con l’Uefa, il portoghese potrebbe piazzare un ultimo colpo in uscita. Prosegue infatti la trattativa con il Celta Vigo per la cessione di Carles Perez, che in Spagna ha vissuto una buona stagione e si è guadagnato la stima del club galiziano che vorrebbe tenerlo, ma ancora non accontenta li Roma. Nonostante alcuni rumors dalla Spagna, a Trigoria attendono ancora un rilancio rispetto ai 4.5 milioni rifiutati nelle scorse settimane. Oggi però, vista la fermezza dei giallorossi e la volontà di alzare la richiesta dopo il primo luglio, il Celta potrebbe alzare la proposta venendo incontro alla Roma, che realizzarebbe un’ulteriore plusvalenza in extremis. Liberandosi inoltre di un calciatore fuori dai piani e che potrebbe rappresentare un esubero al momento della ripresa degli allenamenti.