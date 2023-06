La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Cesare Prandelli, ex Ct della Nazionale ed ex allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista dove parla anche della Roma e di Paulo Dybala. Queste le sue parole: “Tre squadre italiane nelle finali europee non mi hanno sorpreso. Vuol dire che hanno strutture societarie e tecniche capaci. Bisogna ripartire da lì. Penso a tre giocatori simbolo. Barella per l’Inter: ha spirito, carattere e determinazione da protagonista. Bonaventura per la Fiorentina: ha fatto una stagione pazzesca tecnicamente e come leader. Dybala per la Roma: se lo avesse avuto al 100% tutto l’anno avrebbe fatto qualcosa di straordinario. Puoi avere mille schemi, ma lui ti dà la cosa più importante nel calcio: l’imprevedibilità”.