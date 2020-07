La Roma nuovo modello dice addio alle ali

Il Corriere Della Sera (L.Valdiserri) – Contro il Brescia Bruno Peres, che qualche mese fa non era buono nemmeno per la Serie B brasiliana, è stato una chiave per la vittoria e anche quattro giorni prima, contro il Parma, aveva servito l’assist per il gol di Mkhitaryan. Anche nel Torino ha sempre dato il meglio nel 3-5-2, un modulo che ne attenua i limiti difensivi e lo lascia più libero di attaccare, la cosa che sa fare meglio. Fonseca adesso sembra convinto a continuare sulla strada della difesa a tre e il modulo attuale può avere un peso importante nel prossimo calciomercato giallorosso. Il 3-4-2-1 taglia fuori gli esterni puri come Kluivert e Under, abituati ad avere la linea laterale come costante riferimento. E’ chiaro che i due siano sul mercato per motivi economici, ma a questo punto anche tattici.