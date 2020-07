La Roma incasserà 600.000 euro dal trasferimento di Pjanic al Barcellona

Grazie al contributo di solidarietà previsto dalla FIFA, la Roma beneficerà dal passaggio di Miralem Pjanic al Barcellona. Secondo quanto calcolato dal CIES Football Observatory, i giallorossi dovrebbero incassare 600.000 euro per la cessione del calciatore bosniaco. Il contributo di solidarietà, pari al 5% dei 60 milioni che i bianconeri riceveranno dai blaugrana, viene suddiviso tra le squadre che hanno contribuito alla formazione del calciatore tra il 12° e 23° anno di età. La Roma riceverà il 10% del contributo, 3 milioni di euro, per ciascun anno trascorso nella Capitale, per un totale di 600.000 euro. La restante somma è divisa tra Schifflange 95 (450 mila euro), Metz (1,05 milioni di euro) e Lione (900 mila euro).