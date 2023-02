La Roma è in partenza, raggiungerà Brindisi in aereo e poi Lecce, dove domani alle 18:00 scenderà in campo contro i giallorossi salentini. Sui proprio canale Twitter, i capitolini hanno messo il video dell’imbarco sul volo, a guidare il gruppo José Mourinho. Assente Karsdorp, mentre un altro olandese, Wijnaldum, potrebbe mettere nelle gambe qualche minuto.