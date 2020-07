La Roma parte in direzione Ferrara. I giallorossi sono partiti dall’aeroporto di Fiumicino alla volta di Bologna. Una volta atterrati nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, la squadra si sposterà a Ferrara, dove questa sera alle 21.45 li attende il match con la Spal di Di Biagio.

On the way to Ferrara! 🔜

#ASRoma #SPALRoma pic.twitter.com/5wIhy3E0Ax

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 22, 2020