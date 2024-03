Tuttosport (N. Schira) – L’ ingresso in Champions League si accinge a diventare la chiave di volta sul mercato per tantissimi club. Una pioggia di denari, quelli provenienti dalla partecipazione alla massima competizione europea per club, che fanno gola a tanti e possono rappresentare la svolta per la campagna acquisti. Uno dei casi principali in tal senso è rappresentato dalla Roma che non partecipa alla Champions da ormai 6 anni.

I soldi in arrivo potrebbero aiutare i dirigenti romanisti nel tentativo di cercare di trattenere Dean Huijsen. De Rossi stravede per il giovane centrale e farebbe carte false per averlo alle proprie dipendenze anche in futuro. Idem i compagni di squadra, che nelle varie interviste pubbliche lo riempiono sempre di elogi e complimenti. Il pressing sul papà-agente Don resta di quelli asfissianti, con padre e figlio che non hanno chiuso la porta dinanzi alla possibilità di proseguire in giallorosso. Il motivo è semplice: Huijsen per tornare alla Juventus vuole chiarezza sui piani e programmi del club.

Tradotto: se deve rientrare per fare il quinto-sesto centrale, tanto vale essere protagonista altrove. O alla Roma oppure all’estero, dove le pretendenti non mancano. Il Borussia Dortmund lo segue da diverso tempo e potrebbe andare all’assalto per acquistarlo a titolo defimtivo. Pure il Lipsia avrebbe fatto più di un sondaggio nell’ultimo mese. Sirene da non sottovalutare.