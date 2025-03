La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – L’attenzione è reciproca. Il futuro forse già scritto. La Roma ha in testa Gian Piero Gasperini, che ha ammesso di considerare il club giallorosso ai massimi livelli: “Piace a tutti, come la Nazionale“. Qualcosa più di un’apertura. Una candidatura forte che potrebbe proiettare la squadra in una dimensione nuova e nel segno dell’innovazione. I contatti ci sono e continuano. E le caratteristiche e le prerogative professionali del tecnico mettono d’accordo tutte le figure apicali del club.

Gioco di qualità ma anche valorizzazione dei giocatori e attenzione ai conti in ordine. Sul piatto un contratto pluriennale (si vocifera di 5 anni) e protezione massima nei primi mesi nel caso in cui il progetto dovesse necessitare di tempi più lunghi per decollare.

Gasp ritroverebbe alcuni dei protagonisti giallorossi, a partire da Dybala, allenato a Palermo nel 2012. Per entrambi sarebbe una gioia ritrovarsi. E poi ancora, oltre alla Joya, Mancini, Cristante e Gollini, lanciati e valorizzati a Bergamo, passando per El Shaarawy, che il tecnico dei bergamaschi stima molto e che in passato avrebbe voluto portare in Lombardia.