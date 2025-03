La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Se fosse un gol, sarebbe uno dei più contestati degli ultimi anni. A “tirare il pallone” fino in Russia stavolta è lui, Francesco Totti. Succede che il Pupone abbia annunciato nei giorni scorsi un viaggio promozionale in Russia e che fino a ieri abbia confermato, tra le polemiche, l’intenzione di andarci, per partecipare all’International Rb Award: un evento che vedrà l’ex giocatore protagonista in quanto testimonial di Betsson Sport.

Una trasferta ritenuta oggi inopportuna dal punto di vista politico. Ma quando ieri sera l’inviato del tg satirico “Striscia la Notizia“, Valerio Staffelli, si è avvicinato a Totti per consegnargli il “Tapiro d’Oro”, chiedendogli: “Ci va o non ci va in Russia? È vero che Putin tifa Roma?”, lui, l’ex capitano giallorosso, ha tirato dritto infastidito, si è blindato in auto e ha rifiutato il premio per poi affidare all’Ansa un comunicato in cui ha spiegato: “Il mio viaggio di lavoro a Mosca, da giorni, suscita infinite polemiche. Ma non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo. L’ho sempre fatto. Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di sport e non avrei problemi ad andare a Kiev, per le stesse finalità”. Del viaggio delle polemiche se ne parlerà ancora.