La Roma frena l’Inter per la corsa scudetto: la Juventus può volare a +8

La Gazzetta dello Sport (A.Masala) – L’Inter strappa un pareggio che significa Champions sicura, però non centra l’obiettivo di portarsi a tre punti dalla Juventus. La Roma ha insistito con la difesa a tre che gli ha permesso di ottenere un filotto di tre vittorie di fila. Fiducia ancora a Mkhitaryan e Pellegrini dietro a Dzeko, mentre Conte investe su Brozovic trequartista. Davanti è carico Sanchez che viene contrato da Ibanez e poi spalleggiato da Kolarov che si aiuta con l’esperienza. Prima occasione per la Roma con Mancini che non deposita a porta vuota dopo uno svarione di Handanovic. Poco dopo il vantaggio nerazzurro con capocciata di de Vrij. Per fortuna della Roma la reazione arriva con Mkhitaryan che entra nell’azione del pareggio. L’armeno serve Dzeko che cede palla a Spinazzola che mette in rete con la complicità di de Vrij. Nella ripresa è sempre Miki a fare colpo grosso con uno scambio fortunato con Dzeko. L’Inter insegue con la girandola dei cambi. Si vede anche Lukaku nel finale quando Spinazzola cerca di gestire una palla dentro l’area di rigore prima del grande pasticcio concendendo un rigore che il belga trasforma spiazzando Pau Lopez.