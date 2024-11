La Roma Femminile è scesa in campo in casa del Bologna per gli ottavi di finale della Coppa Italia, ci cui è detentrice. Le campionesse d’Italia sono riuscite a superare agilmente l’ostacolo rossoblù e a qualificarsi per i quarti vincendo 6 a 0, grazie ai gol di Glionna e Dragoni nel primo tempo. Kumagai, Corelli, Haavi e Greggi nel secondo. Da segnalare l’infortunio nella prima frazione di Pilgrim costretta uscire per una forte distorsione alla caviglia destra.

VINCIAMO NOI!!!! I QUARTI DI COPPA ITALIA CI ASPETTANO! ⚽️ Glionna

⚽️ Dragoni

⚽️ Kumagai

⚽️ Corelli

⚽️ Haavi

⚽️ Greggi#BolognaRoma 0-6 #ASRomaFemminile pic.twitter.com/G5oXkEDk3Q — AS Roma Femminile 🇮🇹 🏆 (@ASRomaFemminile) November 6, 2024

Foto: [Silvia Lore] via [Getty Images]