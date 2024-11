Dopo l’allenamento mattutino alla vigilia della sfida di Europa League tra Roma e Union Saint-Gilloise, la società giallorossa ha diramato la lista dei convocati. Dopo l’assenza della seduta per un virus intestinale N’Dicka non prenderà parte alla trasferta belga; infatti dopo una visita con lo staff medico si è deciso di lasciare l’ivoriano a Roma. anche vista qualche linea di febbre, come riportato da Angelo Mangiante a Radio Manà Manà Sport.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]