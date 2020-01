La Roma augura in bocca a lupo a Florenzi per questa sua nuova avventura – VIDEO

Dopo 9 anni termina, almeno temporaneamente, l’avventura di Florenzi con la maglia della Roma. Il giocatore si è trasferito in prestito fino a Giugno al Valencia. La società Capitolina ha voluto augurargli buona fortuna per questo capitolo della sua carriera con un post su Twitter nel quale viene scritto: “Ciao Ale, In bocca al lupo per questo nuovo capitolo della tua carriera”.

Ciao Ale 💛❤️ In bocca al lupo per questo nuovo capitolo della tua carriera#ASRoma pic.twitter.com/d91BDCPdFM — AS Roma (@OfficialASRoma) January 30, 2020