La Roma fa gli auguri di compleanno a Paulo Roberto Falcao – VIDEO

Paulo Roberto Falcao oggi compie 67 anni. La Roma, tramite il suo profilo Twitter ufficiale, gli fa gli auguri di buon compleanno con un bel video che ripercorre le gesta del Divino in maglia giallorossa. Il brasiliano è rimasto nella Capitale per 5 anni, dal 1980 al 1985, nei quali ha vinto uno scudetto nel 1983 e per due volta la Coppa Italia, nel 1981 e nel 1984.

Happy birthday Paulo Roberto Falcao! 🇧🇷 'Il Divino' is 67 today! 5⃣🐺🎂 #ASRoma pic.twitter.com/Y3EonhepuR — AS Roma English (@ASRomaEN) October 16, 2020