La Roma è seconda in Italia per commissioni pagate agli agenti. Ufficiale la norma “anti spese folli”

Il calcio italiano si pone l’obiettivo di contenere le spese. Tra le uscite più esose ci sono le commissioni per gli agenti e la Roma è la seconda squadra in Italia per commissioni pagate ai procuratori per le operazioni di mercato. Dietro la Juventus, i giallorossi hanno speso nel 2020 19,2 milioni, poco meno rispetto all’anno prima (23,2 milioni). Inoltre è diventata ufficiale la norma “anti spese folli” che ieri è stata pubblicata sul sito della Figc con tutti i dettagli. La filosofia del provvedimento fortemente voluto da Gravina è chiara: nella prossima stagione i club di Serie A e di Serie B non potranno spendere per il monte ingaggi (tutto il personale “sportivo”) più della cifra di quest’annata. A meno di non tirar fuori “idonea garanzia”, cioè una fideiussione, a copertura dell’eccedenza. E al 15 febbraio 2022, i recidivi pagheranno una multa non inferiore al 20 per cento dell’eccedenza non garantita. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.