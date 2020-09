La Roma e le uscite: tesoro da 35 milioni

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Il mercato della Roma inizia a muoversi e c’è un’intera formazione da cedere nei prossimi 20 giorni che farebbe risparmiare oltre 35 milioni di euro lordi d’ingaggi. Alcuni hanno le valigie pronte, altri invece sono destinati a rimanere almeno fino a gennaio perchè al momento senza offerte. Il più vicino a lasciare è Jesus: Roma e Genoa hanno già un accordo, ma manca ancora quello col brasiliano che chiede una buonuscita. Avviate, ma non vicine alla fumata bianca quelle di Perotti e Santon. L’argentino, nonostante l’infortunio, continua a piacere al Fenerbahce che è disposto ad offrire 3 milioni per acquistarlo, ma soprattutto di garantire l’intero pagamento dello stipendio. Il numero 8 è disposto a dire di sì per giocare di più. Discorso simile per Santon che piace molto al Besiktas. Il terzino sta accettando, ma la moglie è poco incline a cambiare Paese. Stallo per la cessione di Fazio che pagato il temporeggiamento col Cagliari che ha virato su Godin. Si cercano squadre per Seck, Coric e Antonucci, mentre Olsen aspetta l’offerta del Watford. Da definire la situazione legata a Under e Kluivert: uno dei due resterà per sostituire Zaniolo.