La Roma è bella, Fonseca applaude: “Grande prova, la squadra cresce”

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Se si giocasse sempre contro la Fiorentina, la Roma di Fonseca sarebbe tra le squadre migliori del campionato. Nella scorsa stagione, a Firenze, si è vista la più bella prestazione della formazione giallorossa; ieri, all’Olimpico, è stato lo stesso. Il 2-0 finale non rende l’idea della differenza dei valori espressi in campo e fa salire i giallorossi a 11 punti insieme a Napoli e Inter, a meno uno da Juventus e Atalanta, nel bel mezzo del mucchio delle inseguitrici del Milan capolista. Cauto, ma contento, a fine partita, Paulo Fonseca: “Di scudetto non parlo, sono sempre equilibrato e non cambio idea dopo una bella partita. Le favorite sono Juventus ed Inter, sono quelle più attrezzate. Poi ci sono altre squadre come il Milan, il Napoli, l’Atalanta e la Lazio che sono fortissime. Il nostro obiettivo è quello di fare meglio dello scorso anno, che vuol dire entrare in Champions League, dobbiamo continuare con questa ambizione ad essere equilibrati“. Un equilibrio che ha riportato Chris Smalling: con lui in campo la Roma non ha subito due gol per due gare consecutive. “Non è una coincidenza, è molto importante per noi, con tre ragazzi giovani è importante avere un calciatore come lui, che ha una diversa serenità e una grande leadership. Con la difesa a tre la squadra ha più sicurezza e ora non c’è motivo di cambiare. È stata una delle migliori partite della stagione, contro una formazione forte. L’unico appunto che posso fare è che potevamo fare più gol. Pellegrini? è molto intelligente“.