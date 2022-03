La Roma è arrivata ad Udine. Dopo essere rimasti in Olanda in seguito alla sfida di Conference League contro il Vitesse, i giallorossi si sono recati direttamente in Friuli Venezia Giulia per la sfida contro i bianconeri, in programma domani, domenica 13 marzo, alla Dacia Arena alle ore 18:00. A renderlo noto è la stessa società tramite un tweet sul profilo del club.