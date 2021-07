La Roma di Mou prende forma

Il Tempo (E.Zotti) – La sua Roma ha già preso forma. Se l’obiettivo era quello di cementare il gruppo Mourinho può dirsi soddisfatto come ha scritto su Instagram: “Habemus squadra“. Il match contro il Porto ha certificato come la Roma abbia iniziato a recepire i dettami tattici del portoghese, che ha infuso nei giocatori il concetto di collettivo e senso di appartenenza. Lo Special One ha le idee anche sui fedelissimi che comporrano l’ossatura della squadra. Oltre a Rui Patricio lo zoccolo duro in difesa sarà formato da Mancini e Karsdorp.

A centrocampo la coppia Villar-Diawara è destinata a sciogliersi per far spazio a Veretout-Xhaka. Nessun dubbio davanti con Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. A scombinare i piani potrebbe essere Shomurodov che scalpita all’idea di essere allenato dal tecnico che considera il suo idolo. L’attaccante, una volta completato tutto l’iter, volerà in Algarve per unirsi alla squadra: potrebbe viaggiare insieme a Cristante. Non ci sarà Florenzi che resterà in Italia in attesa di trovare una sistemazione.