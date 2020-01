La Roma di Friedkin avrà un cuore giallorosso

Mancano pochissimi dettagli perché Friedkin metta nero su bianco l’offerta vincolante per l’acquisto della Roma. Nei giorni scorsi ha fatto la spola tra Londra, Lugano e Milano per curare la chiusura del passaggio di proprietà del club. Il closing è previsto a metà febbraio, per ragioni tecniche, ma il passo decisivo è stato compiuto. Il discorso dello Stadio di proprietà non è stato risolto ma è stata trovata una formula che tutelerà sia gli interessi del venditore, che quelli del compratore. Pallotta dovrebbe uscire definitivamente, senza mantenere nessuna partecipazione nel club. Lo riporta Il Corriere della Sera.