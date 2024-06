Corriere della Sera (G. Piacentini) – In Australia Roma e Milan danno spettacolo e fanno divertire i circa 60 mila spettatori presenti all’Optus Stadium di Perth per assistere all’amichevole che ha chiuso la stagione dei giallorossi e dei rossoneri. Il match, dai ritmi da amichevole estiva, finisce 5-2 per la Roma: a segno Baldanzi, al suo primo centro in giallorosso, e Abraham nel primo tempo, dopo il momentaneo pareggio di Theo Hernandez con un gran tiro da fuori. Nella ripresa vanno in gol Angeliño, Dybala e Azmoun, mentre Okafor rende appena meno pesante la sconfitta per i rossoneri.

De Rossi, che nella ripresa ha dato spazio a parecchi giovani, ha schierato la squadra con la difesa a tre, in cui si è rivisto Chris Smalling. “È stato un bello spettacolo – le parole del difensore inglese – e siamo contenti. Ci sono stati tanti gol e una bella partita. È stata una bella giornata. Ovviamente non c’erano punti o una coppa in palio, ma volevamo essere sicuri che i tifosi avessero qualcosa di cui andare orgogliosi. Ora è il momento di fermarci: ci sono gli Europei, c’è la Coppa America, ci ricaricheremo per la prossima stagione“.