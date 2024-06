De Rossi riparte dall’Australia. Ghisolfi con il rebus Dybala

La Repubblica (M. Juric) – Un’ultima trasferta – lunghissima – per chiudere la stagione. Con il sorriso, perché ieri la Roma ha battuto il Milan in un’inconsueta amichevole di fine stagione a Perth. Il risultato finale, nel match in memoria di Agostino Di Bartolomei disputato in Australia, è un poco ordinario 5-2 a favore dei giallorossi.

All’altro capo del mondo segnano davvero tutti. Si fanno vedere Tammy Abraham e Tommaso Baldanzi, che durante la stagione avevano faticato e non poco a inquadrare lo specchio della porta. Poi i gol di Azmoun, che non verrà riscattato. Quello di Paulo Dybala, in bilico. E il sigillo di Angeliño, fresco di riscatto.

Ma ad accompagnare il magnifico sinistro di Dybala da 48 ore ci sono quelle dichiarazioni che preoccupano i tifosi giallorossi. Paulo è tentato dalla Liga e dalla Premier. Può liberarsi per 12 milioni di euro, non un’enormità. Ma per ora non pare avere offerte sul tavo lo. Non ne avrebbe ricevute Florent Ghisolfi.