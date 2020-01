La Roma cerca goal. Non solo Politano, c’è anche Petagna

In attesa del cambio di proprietà, la Roma inizia a ragionare sul mercato. Visto che continuano alcuni sondaggi di club europei per Kalinic, qualora il centravanti croato (di proprietà dell’Atletico Madrid) decidesse di rimettersi in gioco altrove, il club capitolino sta ripensando seriamente ad Andrea Petagna. Vero, il sogno di Fonseca sarebbe Mertens, ma l’alto ingaggio rende impossibile l’operazione. Perde quota anche la pista Mariano Diaz, visto che il Real Madrid chiede 7 milioni per il prestito oneroso e 40 per il riscatto e il giocatore 4,5 netti e un bonus per l’agente. Qualora invece a gennaio si riuscisse a fare una buona plusvalenza con Under (lo vogliono Tottenham, Everton e Bayern Monaco), l’obiettivo sarebbe Politano. L’Inter lo cederebbe anche in prestito con riscatto fissato a una ventina di milioni. Si monitorano poi Faraoni, Nandez e Barisic del Rangers. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.