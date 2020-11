La Roma blinda anche il giovane talento Milanese

Il Tempo (E. Zotti) – Uno dopo l’altro, la Roma blinda la linea verde come dimostrano alcuni rinnovi di contratto dei Primavera giallorossi. Le ultime intese sono arrivate con Tommaso Milanese, dopo tre mesi di trattative condotte dal suo agente Marco Baschirotto, e Edoardo Bove. Tra giovedì e venerdì lo stesso Milanese firmerà il rinnovo di contratto fino al 2024. Una ciliegina sulla torta dopo le ottime prestazioni con Alberto De Rossi e l’esordio in prima squadra in Europa League. I rinnovi di Milanese e Bove si aggiungono a quelli di Ndiaye, Zalewski e Ciervo. Operazioni portate a termine da De Sanctis.