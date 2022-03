La Roma assolda un’intelligenza artificiale per decidere i prezzi dei biglietti allo stadio

wired.it – La Roma sarà la prima squadra della Serie A a far esordire una tecnologia di ticketing intelligente. E’ un sistema che sfrutta l’intelligenza artificiale per sostenere i responsabili del settore della società capitolina a fare le scelte giuste. Grazie alla collaborazione con Premoneo, una società specializzata nello sviluppo di software di AI, il club potrà dunque avvalersi di una piattaforma che permetterà di adattare in tempo reale decisioni data driven come attività promozionali, tecniche di fidelizzazione dei tifosi e iniziative commerciali, costruendo offerte estremamente segmentate e sempre più in linea con le caratteristiche e le preferenze dei propri sostenitori.

Lo fa grazie al “potere dei dati”, analizzando cioè decine di variabili davvero di ogni genere, dai flussi turistici nella Capitale, in netta ripresa dopo il biennio orribile della pandemia, all’andamento dei casi di Covid-19 ma anche le condizioni meteorologiche, l’organizzazione di altri eventi sul territorio nelle stesse giornate o addirittura negli stessi momenti dei match o il tasso di riempimento delle strutture ricettive romane. Ovviamente il tutto considerando i parametri di mercato legati alle partite della squadra (avversario, giornata, competizione e così via). Questi algoritmi hanno registrato una precisione del 95%.

Le parole di Paolo Monguzzi, Venue Business Director della Roma: “I tifosi giallorossi non smettono mai di inondare il club con il loro affetto e la loro passione, ben visibili a ogni partita casalinga allo stadio Olimpico. Per questo motivo ci impegniamo continuamente a offrire loro un servizio innovativo e ritagliato intorno alle loro esigenze“.