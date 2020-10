La Roma annuncia l’acquisto del giovane difensore sloveno Domen Zajsek – FOTO

La Roma annuncia un nuovo acquisto per la sua Primavera. Si tratta di Domen Zajsek, difensore centrale sloveno proveniente dal Maribor Branik. Lo fa con un tweet dal suo account ufficiale. Restano ora due priorità da affrontare sul mercato per la prima squadra: il vice Dzeko, per il quale si fa il nome di Mayoral, e il centrale di difesa, in auge il nome dell’ex Smalling.

🤝 Benvenuto nella nostra squadra Under 18 a Domen Zajsek, difensore centrale sloveno proveniente dall'NK Maribor Branik#ASRoma pic.twitter.com/kLpw0c63PH — AS Roma (@OfficialASRoma) October 1, 2020