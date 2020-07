La Roma annuncia la maglia casalinga per la stagione 2020-21 – FOTO

La Roma annuncia la divisa “home” per la stagione 2020-21. La maglia che i giallorossi utilizzeranno nelle partite casalinghe e non solo, era stata ampiamente anticipata e riprende il design della maglia del 1979-80, anno nel quale la Roma conquistò la Coppa Italia. In quella stagione e nella precedente appunto i capitolini scesero in campo con una maglia soprannominata “ghiacciolo“, a causa del gradiente da una tonalità più scura di rosso fino al giallo. La maglia, che sarà l’ultima prodotta da Nike, è già disponibile nei Roma Store e online.

🟥🟧🟨 #ASRoma e Nike presentano la divisa home per la stagione 2020-21 🟨🟧 🟥 pic.twitter.com/z04N2ogOHb — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2020

❤️🧡💛 La nostra nuova maglia è disponibile da oggi online e presso gli #ASRoma Store! 😍 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2020