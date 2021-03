La Roma a Kiev sfida anche il pubblico

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Dopo 382 giorni tifosi della Roma torneranno allo stadio. Era il primo marzo quando la squadra veniva sostenuta dal settore ospiti della Sardegna Arena nella vittoria per 4-3 contro il Cagliari. Domani i giallorossi avranno il loro piccolo tifo che arriverà direttamente dall’Ucraina. Dal 2004 esiste il “Fronte ucraino“, un fan club composto da ragazze e ragazzi che hanno deciso di condividere la passione per la Roma dopo essersi incontrati in un Dinamo Kiev-Roma di 17 anni fa.

Da allora non hanno perso una partita e adesso saranno i primi, nelle’era Covid a tifare la Roma allo stadio. Hanno pagato il biglietto 329,63 grivnie che sono pari a 10 euro. Nel 2017 il fan club era a Kharkiv per la gara d’andata di Champions League terminata per 2-1 per lo Shakhtar. Stavolta Fonseca sarà dalla parte della Roma e inizia da un solido 3-0 conquistato all’Olimpico.