Non si ferma la preparazione estiva un po’ atipica che porterà la Roma verso l’inizio della stagione 2020-2021. Dopo la vittoria per 4-1 in amichevole contro il Frosinone infatti, domani alle 17 è prevista la ripresa degli allenamenti a Trigoria. Il 12 settembre invece è prevista l’ultima amichevole stagionale contro il Cagliari, un vero e proprio antipasto in vista della ripresa della Serie A.