La Primavera sfida l’Atalanta e cerca il rilancio

Corriere dello Sport (F. Schito) – La Roma Primavera prova a cambiare marcia nella trasferta contro l’Atalanta. Al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia (diretta alle 13 su Roma Tv), la squadra giallorossa proverà a riavvicinarsi al primo posto in classifica perso una settimana fa dopo il pari con la Fiorentina.

Alberto De Rossi dovrà fare a meno per circa due mesi di Providence. L’ex Paris Saint Germain è stato operato giovedì a Villa Stuart a causa della microfrattura riportata alla caviglia sinistra.

“Le squadre che affrontiamo – le parole del tecnico a Roma Tv – sono tutte molto attrezzate, allenanti, molto orientate a fare bene. Noi siamo forti e ci sono stati momenti in cui eravamo quasi irresistibili, adesso stiamo subendo qualche cedimento sul profilo fisico. Ci stiamo lavorando: contano la mentalità, il carattere e qualche cambiamento tattico per coprire meglio il campo. L’Atalanta sta subendo qualche gol di troppo ma sarà comunque una partita come gli scorsi anni“.