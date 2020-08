La prima mossa: far diventare Zaniolo e Pellegrini degli intoccabili

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Ci sono stati tempi in cui al nuovo proprietario i tifosi della Roma avrebbero chiesto subito di vincere e di acquistare top player. Per dirla alla Venditti: “Notti di sogni, di coppe e di campioni”. Ora, scottati dalle ultime esperienze, puntano alla concretezza. “Poi ci sarà tempo per l’intercontinentale”, come ha detto un tifoso in diretta radio. L’ambiente giallorosso nello specifico chiede normalità, un direttore sportivo che non sia “il Messi dei diesse”, il “picconatore” o “l’etrusco residuale”. E poi c’è la voglia di blindare i due più importanti giovani talenti: Zaniolo e Pellegrini. Infine il compito alla nuova società di essere più vicino ai tifosi.