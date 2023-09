Corriere dello Sport – Domenica di relax per Sardar Azmoun che è stato invitato all’ippodromo di Capannelle ad ammirare i purosangue arabi. Nell’evento organizzato dallo sceicco Mansoor Bin Zayed Al Nahyan, proprietari del Manchester City. Azmoun, nella foto insieme a Bruno Giordano e Antonio Di Carlo non ha mai nascosto la passione per i cavalli: “Ne possiedo 52 in Iran e in Australia”, ha ammesso l’attaccante. Ai tifosi invece ha assicurato di stare bene, di aver smaltito l’infortunio e di essere pronto per giocare.