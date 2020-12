La pace di Roma: Pellegrini ricuce

Tuttosport (S.Di Stefano) – Dalle critiche dei tifosi al gol e assist per Dzeko contro il Bologna. Risultato? Pace fatta tra Pellegrini e una parte di ambiente che lo aveva duramente attaccato. Il centrocampista è tornato ad essere un valore aggiunto per la Roma di Fonseca. Sembra passato un anno quando anche Fienga fu costretto a scomodarsi per difenderlo da duri attaccati che alcuni tifosi gli avevano gettato addosso. Da giocatore ci he messo poco a farsi giudicare per quello che è: classe, qualità e una grande intelligenza tattica. La rivalsa di Pellegrini sembra però frutto anche del suo ritorno ad un ruolo che gli è stato sempre più congeniale: quello dietro la punta. Ora, con Villar e Veretout che possono giocare come una coppia, abbassare Pellegrini sarebbe una forzatura. Questo può consentire di far rifiatare Pedro e Mkhitaryan. Contro il Torino, col ritorno dello spagnolo, Fonseca sembra orientato a schierare il classico terzetto offensivo.