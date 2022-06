La nuova Serie A: calendario il 24 giugno e spareggio scudetto

La Gazzetta dello Sport – La nuova Serie A prenderà forma venerdì 24 giugno: è il giorno in cui verrà compilato il calendario del campionato 2022-2023.Una stagione di cui già si conoscono inizio e fine (13 agosto 2022-4 giugno 2023) ma non la struttura: avversarie e date degli incontri si sapranno prima del previsto e non solo perché la A ripartirà in anticipo sui tempi, necessità legata alla sosta invernale per il Mondiale in Qatar (il 13 novembre l’ultima prima dello stop, ripartenza il 4 gennaio): permetterà una maggior programmazione ai club, nel pianificare gare interne e viaggi, e anche ai tifosi. Ad agosto si giocheranno quattro giornate: sapere quali consentirà di organizzarsi per tempo.

Come nella stagione da poco conclusa il calendario resterà asimmetrico : il girone di ritorno sarà completamente diverso dall’andata. Verrà chiesta alla Figc, in caso di arrivo a pari punti, la deroga per giocarsi il titolo allo spareggio : quest’anno, in caso di coabitazione finale di Milan e Inter, avrebbero deciso gli scontri diretti. La nota della Lega, seguita all’assemblea di ieri, specifica come la presentazione del calendario seguirà “la conclusione del percorso di iscrizione delle società al campionato che avverrà con la ratifica nel Consiglio federale dell’8 luglio“. Entro il 22 giugno tutti i club dovranno essere in regola sull’indice di liquidità. Domani intanto sarà il Collegio di Garanzia a discutere il ricorso presentato dalla Lega.