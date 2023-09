Prima sfida ufficiale per la nuova Italia di Luciano Spalletti. La Nazionale è impegnata sabato a Skopje contro la Macedonia del Nord nella prima delle due gare decisive per la qualificazione ad Euro 2024. Al termine dell’allenamento pomeridiano sono emersi nuovi scenari per l’11 che scenderà in campo contro i macedoni. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, dalla rifinitura è emersa la titolarità di Bryan Cristante nel ruolo di regista nel 4-3-3 designato dal tecnico ex Napoli. Il reparto sarà poi completato da Tonali e Barella.

Per il resto c’è la conferma in porta di Donnarumma. In difesa ci sarà Mancini al centro con Bastoni favorito su Romagnoli. Il centrale giallorosso non era mai stato considerato da Roberto Mancini ed ora potrà subito debuttare dal 1′ col nuovo corso. Sugli esterni ci saranno Di Lorenzo a destra, mentre sulla sinistra è ballottaggio fra Dimarco e Spinazzola. In attacco, infine, con capitan Immobile al centro, ci saranno Politano e Chiesa.

IL POSSIBILE 11 CONTRO LA MACEDONIA DEL NORD

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni (Romagnoli), Dimarco (Spinazzola); Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Chiesa.