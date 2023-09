L’Italia si preparare alla sfida contro la Macedonia in programma sabato 9 settembre alle 20.45. Nella giornata odierna Lorenzo Pellegrini non ha partecipato al lavoro sul campo degli azzurri. Il capitano giallorosso ha svolto un lavoro differenziato in palestra. Al momento non è certa la sua partenza per Skopje. A riportalo è Tuttomercatoweb.com.