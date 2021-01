La nostalgia infinita di De Rossi

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – La nostalgia di De Rossi e l’attesa di Petrachi. Ieri è stata una giornata strana per la Roma, anche prima del derby. Perché prima c’è stata la seconda udienza relativa al licenziamento per giusta causa dell’ex d.s. giallorosso (e per il quale lo stesso Petrachi ha presentato una richiesta di risarcimento danni di 5 milioni di euro), poi il post carico di nostalgia di Daniele De Rossi, dal suo account Instagram ufficiale.

E l’ex bandiera romanista la nostalgia l’ha esternata così, con un post sotto una foto che raffigura la Curva Sud: «Mi mancano serate come questa. Avessi la possibilità di esprimere un solo desiderio, sarei combattuto tra altri 90 minuti di fuoco da giocare in una partita come questa o vederla da fuori ma con lo stadio pieno. Non sarà mai una partita come le altre, non sarà mai una notte come le altre. Forza Roma mia».