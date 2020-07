La moviola: Chiffi sbaglio su Dzeko

La Gazzetta dello Sport (E. Lusena, M. Guidi) – Due rigori decretati da Chiffi in Roma-Fiorentina, entrambi a favore dei giallorossi. Il primo è solare per il contatto al 44′ tra Bruno Peres e Lirola. All’85’ però quello fischiato per il fallo di Terracciano su Dzeko non sta in piedi: il pallone colpisce l’arbitro e si accentra propiziando un’azione d’attacco per la Roma senza che il gioco sia fermato: un’irregolarità alla base di tutta l’azione. Nel dettaglio poi il bosniaco calcia e solo dopo viene travolto dal portiere. Una serata non positiva anche perché al 68′ non vede un mani clamoroso (fuori area) di Caceres.